Несколько лет назад от рук неизвестного погиб известный актер Андрей Панин, а подробности трагедии продолжают раскрываться и сейчас

В 2013 году актера сериала "Бригада" Андрея Панина обнаружил мертвым его друг Геннадий Русин. Эксперты нашли на теле артиста многочисленные гематомы. Причиной смерти стала черепно-мозговая травма.

В программе "Новые русские сенсации" поговорили с близкими погибшего. В частности, Русин рассказал, что дома у актера нашли водку, но он любил вино и пиво. К тому же неизвестный перенес телевизор в другое место.

Камеры наблюдения не запечатлели, чтобы в квартиру Панина заходили посторонние. По мнению друга погибшего, неизвестные могли проникнуть в квартиру Андрея Панина по пожарной лестнице.

Геннадий Русин провел собственное расследование, которое привело его в Украину, где незадолго до гибели актер снимался в фильме "Иллюзия страха". По сюжету картины, в героя Панина вливают водку и убивают.

Последний звонок, который сделал актер перед смертью был именно украинский режиссер.

Русин предполагает, что к смерти его друга причастных сомнительные люди, водившие Панина в одесский клуб "Ибица". Преступление было совершено из-за крупного долга. Возможно, Панина хотели припугнуть, но не рассчитали силы.

Напомним, таинственная смерть знаменитого российского актера обрастает новыми подробностями

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