В Одессе одна из мам пожаловалась на принудительные траты в детском саду, среди которых сбор денег день рождение воспитателя, на канцелярию, а также благотворительный взнос.

Сообщение об этом появилось в Facebook-сообщенстве «Черный список Одесса».

«Уже опускаются руки от постоянных поборов. И это даже не конец сентября, у нас съемная квартира, и я просто не понимаю, где и как дальше брать деньги», — рассказала мама.

По ее словам, она боится не сдать в садик все требуемые там под различными предлогами деньги, так как воспитатели перестанут заботиться о ее ребенке. Мама впервые повела своего ребенка в сад в сентябре нынешнего года. При этом, чтобы малыша зачислили в заведение, ей пришлось заплатить большие деньги. 2 тыс. грн. с нее взяли в качестве благотворительного взноса, к оплате которого родителей в садике принуждают.

На канцелярию пришлось отдать еще 300 грн. Обязательной стала и оплата дня рождения воспитателя. На это потребовалось еще 200 грн. Женщина рассказала, что в саду есть и другие траты, к которым принуждают родителей. В комментариях родители, малыши которых ходят в другие детские сады, рассказали, что там происходят подобные финансовые странности. Они отметили, что также нередко собирают на крышу, посуду, постельное белье, шкафчики и полотенца.

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