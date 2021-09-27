На Майдане Независимости в Киеве избили уличного музыканта, который известен, как Денчик Опара.

Информация об этом появилась в Telegram-канале под названием «ХС | Харьков».

По данным свидетелей, музыканта ударили несколько раз, а сам он приехал из Харькова. Когда парня обнаружили, он находился на земле. После избиения исполнитель упал и потерял сознание.

Вокруг избитого музыканта собрались люди. Один из случайных свидетелей вызвал машину скорой помощи. На заснятом свидетелями видео можно увидеть, как парня подняли на ноги, когда он пришел в сознание. Кто именно избил музыканта, пока выяснить не удалось.

Ранее мы сообщали, что этого же уличного музыканта уже избивали в центре Киева. Тогда причиной стало то, что он исполняет свои версии треков рэпера Моргенштерна. Местные активисты избили музыканта и потребовали, чтобы он прекратил исполнять композиции запрещенного в Украине российского рэпера. Настоящее имя харьковского исполнителя Денис. После избиения мужчине пригрозили, что, если он повторит исполнение песен опального россиянина, ему отрежут один из пальцев на ноге. Ранее Денчик прославился тем, что занимался сбором денег на зубы, исполняя песни на Холодной Горе возле метро в Харькове.

Напомним, что скандальный Моргенштерн сделал признание об украинцах

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