Информация о девочке важна для ее близких

Волонтеры и полиция разыскивает несовершеннолетнюю девушку

Кудринецкая Татьяна Владимировна 2004 года рождения перестала выходить на связь со своими родными и близкими. Она исчезла несколько дней назад в Николаевской области.

Об этом сообщили в полиции области.

Известно, что 17-летняя девушка 26 сентября вечером ушла из дома в селе Гамово Николаевского района и не вернулась. По имеющейся информации, сейчас может находиться в Одессе.

Татьяна невысокого роста - около 160 см, худощавого телосложения, ее глаза светлые, волосы длинные темные. Кроме того, у девушки есть особая примета, которая отличает ее от других - на ее левой щеке родимое пятно красного цвета. В день исчезновения была одета в серую кофту с капюшоном и черные брюки.

Правоохранители обращаются к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение девушки или предоставить другую полезную информацию.

Для этого нужно обратиться в отделение полиции № 5 Николаевского районного управления ГУНП в Николаевской области (Николаевское РВП) по адресу: г. Николаев, ул. Очаковская, 164, или по телефонам (0512) 53-13-41, 53-13-98, 48-05-02, 102.

Напомним, что украинец бесследно пропал, полиция ищет любые зацепки.

Как сообщала Politeka, полиция разыскивает юного Дмитрия, юноши не было дома несколько недель.

Также Politeka писала, что украинка с особой приметой бесследно исчезла, поиски длятся уже три недели: что известно.