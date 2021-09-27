Волонтеры и полиция разыскивает несовершеннолетнюю девушку
Кудринецкая Татьяна Владимировна 2004 года рождения перестала выходить на связь со своими родными и близкими. Она исчезла несколько дней назад в Николаевской области.
Об этом сообщили в полиции области.
Известно, что 17-летняя девушка 26 сентября вечером ушла из дома в селе Гамово Николаевского района и не вернулась. По имеющейся информации, сейчас может находиться в Одессе.
Оскорбившая Ротару Ангелина Вовк рассказал о подлом поступке Пугачевой: "Никто не извинился"
Скандал разразился из-за трансляции боя Усик - Джошуа в Украине: "За что мы платили деньги?"
Жена продюсера "Квартал 95" обратилась с требованием к украинцам: "Пообещайте, что..."
Мартыновская рассказала о своем «романе» с судьей "Мастер Шеф" и показала фото: "Всегда побеждает он"
Судья "Танців з зірками" Чмерковский покинул Украину после третьего эфира, что случилось: "Я готов..."
Татьяна невысокого роста - около 160 см, худощавого телосложения, ее глаза светлые, волосы длинные темные. Кроме того, у девушки есть особая примета, которая отличает ее от других - на ее левой щеке родимое пятно красного цвета. В день исчезновения была одета в серую кофту с капюшоном и черные брюки.
Правоохранители обращаются к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение девушки или предоставить другую полезную информацию.
Для этого нужно обратиться в отделение полиции № 5 Николаевского районного управления ГУНП в Николаевской области (Николаевское РВП) по адресу: г. Николаев, ул. Очаковская, 164, или по телефонам (0512) 53-13-41, 53-13-98, 48-05-02, 102.
Напомним, что украинец бесследно пропал, полиция ищет любые зацепки.
Как сообщала Politeka, полиция разыскивает юного Дмитрия, юноши не было дома несколько недель.
Также Politeka писала, что украинка с особой приметой бесследно исчезла, поиски длятся уже три недели: что известно.