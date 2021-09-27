Происшествие случилось на выставке в Лионе

В президента Франции Эммануэля Макрона бросили предмет, похожий на яйцо. Это произошло, когда глава Франции находился на выставке Eurexpo.

Об этом сообщает Lyon Mag.

Actuellement en déplacement à Lyon, Emmanuel Macron a été victime d'un jet d'oeuf. Le jeune homme a été interpellé par le service d'ordre. (Lyon Mag) pic.twitter.com/PWCOvnP22B — Nassim (@nassimkyy) September 27, 2021

На видео, которое появилось в социальных сетях, запечатлено, как Макрон подходит в окружении толпы и охраны к журналистам и в этот момент ему в лицо прилетает некий предмет и отскакивает. В толпе было слышно, как кто-то кричит: "Да здравствует революция". Макрон вздрогнул, а охрана начала суетиться и закрывать его своими телами.

Как сообщает издание Lyon Mag, позже служба правопорядка задержала мужчину, который бросил предмет в президента.

Стоит отметить, что нападение на Макрона происходит не в первый раз. Так, в начале июня Макрон приехал в департамент Дром, где захотел пообщаться с местными жителями. Он подошел к ограждениям и получил пощечину от мужчины, который стоял за забором.

Охранники его скрутили и передали полиции. Ударившего главу Французского государства правонарушителя через несколько дней отправили за решетку на четыре месяца. Тогда Макрон призвал не уделять внимания агрессивным людям, которые пиарятся при помощи подобных выходок.

Напомним, что Макрон предал украинцев и подыграл Путину, скандальные подробности.

Как сообщала Politeka, Эммануэль Макрон, заявляя о построении новых отношений с РФ, не осознает опасности, которую Кремль представляет для Европы.

Также Politeka писала, что посол Франции в Украине решил настоять на дружбе с РФ.