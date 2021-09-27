Сергей Панасенко, полузащитник ровенской команды «Верес» прославился в сети благодаря уникальному исполнению гимна Украины.
Видео на котором запечатлен футболист и его необычное пение опубликовали в Instagram veres.club.
Полузащитник исполнил гимн в рамках Премьер-лиги чемпионата Украины, в девятом его туре. Хавбек продемонстрировал на что способен, во время матча с «Шахтером». 29-летний игрок перед стартом матча пел настолько громко, что нередко ему удавалось перекричать всех болельщиков, которые собрались в этот день на трибунах стадиона.
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Исполнение футболиста попало на видео. Менее суток потребовалось, чтобы в сети его посмотрели более 20 тыс. человек. Ролик начали активно обсуждать пользователи соцсетей. Большая часть болельщиков с воодушевлением отметила, что это пример того, как на самом деле нужно исполнять гимн Украины. Сергей Панасенко дал комментарий Meta-raiting.com.ua, в котором рассказал, что привело к такому успеху.
«Я всегда стараюсь исполнять гимн от души и прошу серьезно относиться к этому и своих одноклубников по «Вересу», - сказал Панасенко.
Он признался, что не ходит в караоке и вокальные способности его ограничиваются исключительно исполнением гимна. Отметим, что матч девятого тура премьер-лиги Шахтер – Верес закончился в результатом 4 – 1.
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