В Украине в ближайшее время тепло вернется днем, но ночи станут особенно холодными.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

«Осень подходит к вершине, когда явно не жарко; нет депрессивных голых дождей, много солнца. Хорошее время», — отметила Диденко.

По ее словам, перемены в погоде вызовет антициклон Liobа. Синоптик прогнозирует малооблачную погоду в ближайшие дни. Диденко сообщила, что украинцев ждут холодные ночи, дни с умеренным теплом и дневным солнцем, а также утренние туманы.

28 сентября солнечная погода ожидается на территории большинства областей нашей страны. В Закарпатской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях пройдут незначительные дожди. На протяжении дня произойдет постепенное потепление до десяти градусов, на части регионов оно достигнет шестнадцати градусов. Малооблачная погода сохранится на протяжении всего дня в столице нашей страны. Там будет умерено тепло и должно обойтись без дождей.

Ранее от синоптиков поступила информация, что с 27 сентября до 3 октября в нашей стране погоду будет определять антициклон. На протяжении указанной недели осадкой эксперты не ожидают, исключением может стать только северо-восточная часть.

Напомним, что бабье лето с жарой до +25: синоптики обрадовали прогнозом