Узнайте, какой 29 сентября церковный праздник, приметы и главные запреты дня

29 сентября Православная церковь чтит память мученицы Людмилы, княгини Чешской, которая при соблюдении традиций христианской веры была убита своей невесткой.



Politeka.net расскажет об истории праздника, самых важных традициях, приметах и чего нельзя делать в этот день.

История праздника 29 сентября

Святая Людмила жила в конце IХ – в начале Х века. Она была дочерью Сербского князя. Людмила вышла замуж за чешского князя Боривоя и вместе с мужем приняла святое крещение.

Рано овдовев, святая Людмила вела суровую жизнь и продолжала заботиться о Церкви в правление сына Вратислава. Это вызвало ненaвисть ее невестки – Драгомиры.



После смepти сына Вратислава, на престол вступил 18-летний внук Людмилы, Вячеслав. Пользуясь молодостью и неопытностью правителя, Драгомира стала внедрять в народ языческие обычаи.

Святая Людмила пошла в город Течин, где во время молитвы была yдyшена убийцами, которых послала Драгомира. Мощи святой были погребены в Течин у городской стены. Над ее мoгилою стали происходить чудесные знамения и многочисленные исцеления.



Услышав о чуде исцеления слепого, ее внук Вячеслав совершил перенесение святых останков в город Прагу и положил их в церкви Святого Великомyченика Георгия Победоносца, где они находятся по сей день.

Традиции дня

В Людмилу было принято всей семьей ходить в баню. Считалось, что тот, кто попариться в бане в этот день, не будет весь год болеть.

29 сентября продолжались капустные вечеринки – люди собирались вместе и делали на зиму различные заготовки из капусты. Ее солили с яблоками, брусникой, морковью и клюквой, при этом пели песни и шутили.

Главные запреты праздника, чего нельзя делать

Чтобы не накликать беду — не поворачивайтесь назад, когда будете идти домой.

Издревле люди говорили о том, что двадцать девятое сентября не является благоприятным днем для того, чтобы смотреть на себя в зеркало. Известно, что если долго смотреть на свое отражение, то ваш астральный двойник украдет вашу жизнь и душу.

Это крайне неблагоприятный для переезда день, если нарушить запрет, можно столкнуться с различными неприятностями.

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

не падают листья - морозы наступят нескоро;

тепло и сухо – зима будет поздней.

Напомним, "Херувимская песнь" в исполнении хора Десятинного монастыря УПЦ заняла первое место в конкурсе.

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