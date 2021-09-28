Стало известно, как живет выживший в катастрофе под Чугуевом

Единственный выживший год назад в авиакатастрофе под Чугуевом курсант Вячеслав Золочевский, который до сих пор продолжает мечтать о небе, комиссован из армии.

Об этом Вестям рассказал советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Вячеслав проходил обследование в Виннице, где проводят военно-медицинскую экспертизу летного состава всей государственной авиации. Там его признали негодным к воинской службе. Парню предложили остаться в авиации в наземных службах, но он отказался, так как хочет быть летчиком. Об аварии он говорить не хочет, ему больно это вспоминать.

По словам Ирины Золочевской, которая работает продавцом в овощном магазине Харькова, несмотря на потерю здоровья во время учебы, ее сын не получил компенсацию.

А жизнь семьи не назовешь финансово благополучной. Семья живет на съемной квартире. Квартиру, которую им обещали они так и не получили.

"Мне приходится работать почти целыми сутками. Смена до 21:00, отпускают в 21:30. Пока доберусь домой, сил совсем не хватает. Едва успеваю что-то приготовить младшему сыну поесть. Он вынужден был пойти работать", - рассказывает мама курсанта.

Стоит напомнить, что 25 сентября 2020 года под Чугуевом Харьковской области разбились 26 человек - курсанты, экипаж и инструкторы. Самолет Ан-26Ш выполнял ночной учебно-тренировочный полет недалеко от военного аэродрома.

В живых остался только Вячеслав Золочевский. После взрыва его накрыло обломком фюзеляжа, что спасло парня от огня.

Напомним, появились фото молодых курсантов, погибших в авиакатастрофе под Харьковом.

Как писала Politeka, убитая горем мама Харьковского курсанта обратилась к сыну, фото.

Также Politeka сообщала, что Кучеру устроят допрос в ГБР из-за катастрофы Ан-26.



