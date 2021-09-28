Cтарший солдат Вячеслав Квокша получил смертельные травмы

27 сентября в Сумской области во время загрузки военной техники 10 реактивной артиллерийской батареи 4 реактивного артиллерийского дивизиона погиб старший солдат Квокша Вячеслав.

Об этом сообщает Кролевецкий городской совет и полиция Сумской области.

Правоохранители сообщают, что трагедия произошла во вторник, 28 сентября, около 9:50 утра на территории железнодорожного вокзала города Ромны.

При выезде на место происшествия сотрудники полиции предварительно установили, что 51-летний житель Сум, управляя автомобилем ЗИЛ 135ЛМ, при движении задним ходом допустил наезд на 24-летнего жителя Кролевецкого района.

Вячеслава Квокша зажало между задней частью двигающегося ЗИЛа и передней частью ГАЗ-66, который уже был закреплен на платформе вагона. Его буквально раздавила военная техника. Он получил травмы не совместимые с жизнью. В настоящее время обстоятельства смерти выясняются.

Вячеслав Квокша 1996 года рождения. Проживал вместе с родителями в селе Буйвалово. В 2017 году призван сначала на срочную военную службу, а затем на службу по контракту.

В сети украинцы оставляют слова сочуствия родным и близким солдата: "Трудно поверить в то, что произошло. Боль утраты жжет душу родителям, родственникам, односельчанам. Искренние соболезнования родным", "Вечная память и Земля пухом! А родным соболезнования", "Сочувствую родным и близким. Держитесь".

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