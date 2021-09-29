Бездомная девушка случайно нашла пакет с крупной суммой денег и вернула их владельцу

Историю девушки с благородным серцем рассказали в группе "Защитим права/жизнь бездомных».

Так, в городе Бердянске Запорожской области женщина по имени Наталья, которая склона к бродяжнечеству рылась в мусорном баке и наткнулась на пакет с банкнотами внутри.

Вместо того чтобы оставить себе 110 тысяч гривен, Наталья отнесла их волонтерам, которые организовали целую поисковою компанию, чтобы разыскать владельца утерянных денег.

И он нашелся, мужчина случайно перепутал пакеты и выбросил деньги в мусорный бак.

Но что самое интересное, хозяин денег оценил поступок Натальи всего в 100 гривен, именно столько он дал бездомной за ее благородство и честность.

"Он посчитал, что для бездомной это и так большие деньги!

И что ей хватит.

И никто не смог ему доказать, что ещё днём ранее он бы потерял их всех", - говорится в публикации.

В комментариях пользователи сети принялись бурно обсуждать историю. Некоторые отнеслись к ней скептически, других возмутило слишком маленькое вознаграждение за такой поступок.

"Я не понимаю как можно выбросить пакет с деньгами. Ну даже, если это произошло, то мужик должен был через 10 мин уже там быть и искать деньги",

"Какая несказанная щедрость, целых 100 гривен. Хотелось бы чтобы Наталье очень сильно повезло за её чистое и доброе сердце",

" Ох и жлобяра. Жаль, что таким людям что-то возвращается. Я, как минимум, пошла бы с ней в магазин и одела, обула, накормила и ещё бы денег дала", - высказались в сети.

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