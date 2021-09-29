Спортсменки подтвердили информацию в своих социальных сетях

Мать знаменитых украинских биатлонисток Виты и Вали Семеренко умерла из-за осложненний, вызванных коронавирусом. Ее сердце перестало биться.

Как сообщает Федерация биатлона Украины, смертельная трагедия произошла в понедельник, 27 сентября.

"Федерация биатлона Украины и администрация сайта выражают глубокие соболезнования Вите, Вале и всем родным и близким. Земля пухом…", – говорится в сообщении.

Как рассказали сестры Семеренко на своих страницах в социальных сетях, прощание пройдет 29 сентября в родном для семьи поселке – Краснополье Сумской области.

"Вечная память мамочка! Когда от нас уходят наши мамы, становится вдруг темным белый свет, и нет на свете тяжелее драмы, чем осознать, что мамы больше нет", - написала Вита Семеренко в Facebook.

Галина Васильевна жила в Краснополье - поселке городского типа Сумской области. Всю жизнь проработала в местном лесном хозяйстве.

В одном из интервью олимпийские чемпионки признались, что к занятиям биатлона мама относилась строго. Она требовала от дочек в первую очередь хороших оценок в школе, а также помощи по домашнему хозяйству.

Напомним, оборвалась жизнь выдающегося украинца, страна потрясена.

Как сообщала Politeka, умер известный украинец.

Также Politeka писала, что остановилось сердце выдающегося украинца, который месяц боролся с вирусом.