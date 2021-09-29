Новая волна эпидемии коронавируса уже накрыла Украину и в Харьковской области сложилась одна из самых непростых ситуаций

Как пишет издание Обозреватель , из-за высоких темпов заболеваемости опорные больницы Харькова уже наполнились инфицированными пациентами. Теперь больных в критическом состоянии попросту некуда везти. К тому же в городских больницах уже начали заканчиваться стационарные места.

Так, к примеру волонтер Наталия Попова в Facebook обнародовала фото из областной больницы, где видно, что койки стоят прямо в коридорах. По ее словам, такая ситуация там на всех трех этажах.

Около самой больницы уже выстраиваются вереницы из автомобилей скорой помощи.

В тоже время из-за стремительного роста заболеваемости, власти Харькова не спешат открывать дополнительные отделения в больницах. И это при том, что в город везут пациентов из близлежащих населенных пунктов.

"Почему-то в городские больницы людей с области не берут из-за прописки. Хотя это глупости, финансируют медицину за оказанные услуги, а не по прописке. Отдувается за всех областная больница. Если вчера мне привезли десятки тяжелых пациентов, которым нужен кислород, капельницы, я же не могу закрыть приемное отделение..." – сообщил один из медиков, пожелавший не разглашать его фамилию.

Врачи предупреждают, что если власти и дальше будут тянуть с решением открывать дополнительные отделения, то койки придется выстраивать не только в коридорах, но и в столовых и манипуляционных кабинетах.

Также по-прежнему ощущается нехватка персонала, медики просто валятся с ног.

"Санитарки и медсестры сбиваются с ног, чтобы обслужить столько больных. Уколы, капельницы, таблетки. Девочки бегом носятся по коридорам, присесть некогда", – пожаловалась одна из сотрудниц больницы.

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