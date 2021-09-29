В украинских Карпатах заметили опасную змею, которая раньше здесь не водилась

Обычный уж скрестился с ядовитой гадюкой. Раньше этого в природе не случалось, ведь это два разных вида пресмыкающихся. Кроме того, укус этого существа очень смертелен и убивает мгновенно.

Об этом говорится в сюжете "Затерянного мира" на 2+2.

Карпатская мольфарка Магдалена Мочиовски рассказала, что существа насколько стали наглыми, что даже начали лезть в человеческие дома и кусают маленьких детей.

Неизвестное существо мольфарка однажды нашла в кроватке четырехлетнего сына.

С тех пор четырехлетний Саша в этот день празднует свой второй день рождения. Ведь противоядия укуса мутанта до сих пор не существует.

Мутанты змеи ведут себя очень агрессивно. У них такие зубы, что человек может подумать, что это обычный уж. Однако на самом деле это "гадино-уж", который гораздо ядовитее обычной гадюки.





Стоит отметить, что конец весны, лето, начало осени – это период, когда множество людей направляются в лес за грибами и ягодами. Иногда это сопряжено с опасностью подвергнуться укусам ядовитых животных.

По данным ВОЗ, в мире ежегодно регистрируется более 10 миллионов человек, укушенных ядовитыми животными, из них гибнет около 50 тысяч. Особенно велика токсическая опасность для детей.

Напомним, что в Украине обнаружили жутких существ, от которых нужно держаться на расстоянии.

Как сообщала Politeka, Днепропетровщину облюбовали опасные существа, есть жертвы.

Также Politeka писала, что жители Днепропетровщины напуганы нашествием сколопендр, кадры.