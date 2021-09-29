Житомирская полиция разыскивает 13-летнего Даниила Портянка

13-летний Даниил проживает в городе Житомир. Он перестал выходить на связь со своими родными и близкими. О его местопребывании пока ничего не известно.

Об этом сообщили в полиции области на странице в Facebook.

В полиции рассказали, что около 8.30 часов он пришел в школу, откуда ушел в неизвестном направлении, оставив свои вещи в классе. Парень не имеет при себе мобильного телефона, склонен к самостоятельным путешествиям и может выехать за пределы города.

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На вид пропавшему мальчику 13 лет, он невысокого роста, у него худощавое телосложение, русые волосы, а также Даниил носит очки.

В день исчезновения был одет в сезонную куртку синего цвета, серую шапку, черные джинсы и кроссовки в тон.

полиция, полиция Украины

Правоохранители обращаются к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение мальчика или предоставить другую полезную информацию.

Если что-то знаете, сообщите по телефону (096) 766-68-55 или 102 или обратитесь в ближайшее отделение полиции.

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