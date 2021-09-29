В пригороде Одессы компания из трех десятков подростков совершила погром в арендованном жилье

Они сняли загородный дом под вечеринку, а вместо этого разбили мебель и технику. Все свои действия снимали на телефоны, а затем выложили запись в соцсети.

Об этом сообщается в сюжете канала ТСН.

Если бы не соседи — несовершеннолетние разнесли бы недвижимость до основания. Именно соседи увидели, как техника летела из окон и позвонили хозяевам. Когда те прибыли на место ЧП с охраной дети начали выпрыгивать из окон и уезжать на машинах. В доме было окно разбито, потолок, люстры, мебель была перевернута и уже не подлежат ремонту.

Владельцы дома договор в этот раз не заключали, поскольку ребята имели общих знакомых. Стоимость аренды за сутки - 4000 грн, а залог 100 долларов, но этих денег совершенно не хватит, чтобы покрыть расходы.

Компенсировать убытки они отказались. Более того некоторые из них начали хвастаться в соцсетях поддержкой родителей и видео, на котором трощат чужой дом.

"Моей маме писали, скидывали. Моя мама сказала - не *** было сдавать квартиру малолеткам. Мама не даст ни копейки. А если дойдет дело до ментов, то поверьте, моя мама все порешает", - заявляет один из подростков.

Владелец дома говорит, что жилье сдает официально и платит за это налоги. И если надо, имеет все основания, чтобы отстоять себя в суде. Именно это и советует сделать юрист.

Как выяснилось, эта компания подростков крушит съемное жилье не впервые. Ради того, чтобы собрать как можно больше лайков подростки совершают безумные поступки.



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