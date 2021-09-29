В одном из районов Киева прогремел мощный взрыв, который привел к пожару

Как пишет Politeka.net со ссылкой на Телеграм-канал «Киев. Оперативный», взрыв прогремел на Оболонском проспекте, 14. По словам очевидцев, во дворе дома взорвался трансформатор, который моментально загорелся. На место происшествия оперативно выехали спасатели, которые стали тушить пожар.

В социальных сетях стали появляться фото и видео с места происшествия. Местные жители отметили, что из-за взрыва во всем микрорайоне пропал свет.

«Весь микрорайон без света...», «Все обогреватели повключали через жучки, вот трансфик и крякнул», «А у пожарников то рукава с водой? Кто ж водой такое тушит!», «Свет вырубили по всем домам в округе», - пишут украинцы в социальных сетях.

Позже стало известно, что пожар удалось потушить. Очевидцы поделились фотографиями, на которых видно, что возгорание было устранено сотрудниками службы по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, что на Харьковщине прогремели взрывы: что произошло.

Как сообщала Politeka, украинка наткнулась на опасную находку во время сбора грибов: подробности.

Также Politeka писала, что в одной из школ девочке понадобилась помощь медиков: "Она опоздала".