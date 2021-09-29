В одном из районов Киева прогремел мощный взрыв, который привел к пожару
Как пишет Politeka.net со ссылкой на Телеграм-канал «Киев. Оперативный», взрыв прогремел на Оболонском проспекте, 14. По словам очевидцев, во дворе дома взорвался трансформатор, который моментально загорелся. На место происшествия оперативно выехали спасатели, которые стали тушить пожар.
В социальных сетях стали появляться фото и видео с места происшествия. Местные жители отметили, что из-за взрыва во всем микрорайоне пропал свет.
«Весь микрорайон без света...», «Все обогреватели повключали через жучки, вот трансфик и крякнул», «А у пожарников то рукава с водой? Кто ж водой такое тушит!», «Свет вырубили по всем домам в округе», - пишут украинцы в социальных сетях.
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Позже стало известно, что пожар удалось потушить. Очевидцы поделились фотографиями, на которых видно, что возгорание было устранено сотрудниками службы по чрезвычайным ситуациям.
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