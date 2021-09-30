Украинцев активно зовут на работу в Европу

В последние годы количество украинцев, которые выехали за границу на заработки выросло в разы. Заробитчане зарекомендовали себя как трудолюбивые работники, поэтому наших соотечественников на работу ждут не только в Польше.

Как сообщает РБК в Украине в некоторых европейских странах украинцам можно заработать намного больше, чем в Польше.

Медсестра в Норвегию и Германию

Украинкам предлагают работу с полным пакетом социальных гарантий и средней зарплатой 3500 евро (108 536 грн). Но для того, чтобы устроиться на эту должность, у вас должен быть диплом медицинской сестры, фельдшера или врача, полученный после 2010 года.

К слову, 2500-3000 евро (с возможностью увеличения) предлагают медсестрам из Украины и в Германии. Для такой работы вам понадобится наличие среднего медицинского образования и непрерывный опыт работы медсестрой от трех лет.

Сварщики в Эстонию

Украинец, умеющий работать со строительными металлоконструкциями (сварщик 135 и 141), оценивается одной из эстонских компаний, представленных на шведском рынке, в сумму з/п от 98 до 130 тыс. грн.

В Польше за аналогичную работу украинцам предлагают около 45-65 тысяч, а во Франции - итого меньше.



Водитель везде в почете

Водителя-международника категории СЕ из Украины - одни из самых востребованных в Европе.

Компания-лидер в сфере международных перевозок из Литвы предлагает водителям заработную плату от 1800-2200 евро в месяц. При этом, наличие паспорта Евросоюза дает возможность увеличить этот показатель до 3000 евро.



В Польше на аналогичную должность и при таких же условиях украинские водители будут получать меньше - в пределах 60 тысяч гривен.

Напомним, о повышении зарплат на тысячу гривен: в Минфине раскрыли, кому и когда ждать прибавки.

Также Politeka писала, что выплаты увеличат 150 тысяч: кому в Украине собрались повысить соцпомощь.