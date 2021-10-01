На военном полигоне погиб 24-летний боец

Как сообщил пресс-офицер бригады быстрого реагирования Нацгвардии Максим Таран, трагедия произошла под Киевом 28 сентября.

"В ходе проведения учений на полигоне во время отработки полевого рейда трагически погиб наш солдат Роман Олекса. Во время выполнения упражнения военнослужащий получил тяжелые травмы. Романа немедленно доставили в больницу, но полученные травмы оказались несовместимы с жизнью", - рассказал Таран.

К слову, возле Одесской области прокатилась колонна военной техники.

Передвижение военных наблюдали очевидцы возле села Иваново Лиманского района в четверг, 23 сентября.

Они поспешили снять на видео непривычное зрелище и поделиться ним в сети.

На кадрах видно, как БМП перегоняют через трассу, предварительно подставив шины, чтобы они не повредили асфальтное покрытие.

Также кроме БМП можно увидеть много других боевых машин. Движение автотранспорта в этот момент остановлено.

"Колонна военной техники прокатила под Одессой в Иваново", - говорится в публикации телеграм-канала.

Куда именно направляются военные, не сообщается.

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