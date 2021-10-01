20-летний отец случайно проломил голову своему сыну
В Херсоне в реанимацию детской областной больницы привезли мальчика, которому не исполнилось еще и года.
По версии родителей, 20-летний отец малыша занимался физическими упражнениями, и не заметил, как приблизился к сыну, который едва научился ходить.
Горе-отец случайно ударил малыша ногой прямо по голове. У него оказалась проломлена теменная кость. Ребенок чудом выжил.
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