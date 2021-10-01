20-летний отец случайно проломил голову своему сыну

В Херсоне в реанимацию детской областной больницы привезли мальчика, которому не исполнилось еще и года.

По версии родителей, 20-летний отец малыша занимался физическими упражнениями, и не заметил, как приблизился к сыну, который едва научился ходить.

Горе-отец случайно ударил малыша ногой прямо по голове. У него оказалась проломлена теменная кость. Ребенок чудом выжил.

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Три женщины устроили попойку и не заметили, как пропали их дети. Горе-матери «загулились», а когда вспомнили о своих чадах – не смогли их найти и вызвали полицию.

Полицейские кинулись на поиски троих малолетних детей: 5-ти и 10-ти летней девочки и 7-летнего мальчика.

Их разыскали детей на одной из улиц поселка. Они рассказали, что играли в прятки и заблудились. К счастью, ничего плохого с детьми не произошло.

На непутевых матерей за невыполнение родительских обязанностей составили протоколы.

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