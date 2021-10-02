В ковид-больнице вспыхнул сильный пожар

Об этом сообщает издание "Бельцкий независимый портал".

Так, в в отделении интенсивной терапии инфекционной больницы города Констанца, что в Румынии, произошло возгорание.

По предварительной информации, заживо сгорели 7 из 10 пациентов реанимации.

Спасателям удалось эвакуировать 113 человек, которых перевезли в другие лечебные учреждения.

К слову, под Одессой пожар полностью уничтожил жилой дом, не обошлось без погибших

Смертельное ЧП произошло в четверг, 30 сентября, в городе Черноморске Одесской области.

По данным спасателей, в 04:15 в службу спасения «101» поступил вызов о том, что в на улице Транспортной, 16 горит жилой дом.

Прибывшие пожарники обнаружили, что помимо дома пылает расположенная рядом заброшенная постройка.

Огонь ликвидировали в течение полутора часов на площади 130 кв.м. Причина возгорания и размер ущерба устанавливается.

Сначала в ГСЧС ничего не сообщили о жертвах, однако жильцы дома утверждают, что на пожаре погибла женщина преклонного возраста.

Напомним, что пламя охватило магазин, уничтожено помещение: кадры с места ЧП

Еще Politeka писала, что на пляже в Одессе вспыхнул элитный отель, все в дыму: кадры с места пожара

Также Politeka сообщала, масштабный пожар на Одесчине затянулся на 11 часов: кадры ЧП