В ковид-больнице вспыхнул сильный пожар
Об этом сообщает издание "Бельцкий независимый портал".
Так, в в отделении интенсивной терапии инфекционной больницы города Констанца, что в Румынии, произошло возгорание.
По предварительной информации, заживо сгорели 7 из 10 пациентов реанимации.
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Спасателям удалось эвакуировать 113 человек, которых перевезли в другие лечебные учреждения.
К слову, под Одессой пожар полностью уничтожил жилой дом, не обошлось без погибших
Смертельное ЧП произошло в четверг, 30 сентября, в городе Черноморске Одесской области.
По данным спасателей, в 04:15 в службу спасения «101» поступил вызов о том, что в на улице Транспортной, 16 горит жилой дом.
Прибывшие пожарники обнаружили, что помимо дома пылает расположенная рядом заброшенная постройка.
Огонь ликвидировали в течение полутора часов на площади 130 кв.м. Причина возгорания и размер ущерба устанавливается.
Сначала в ГСЧС ничего не сообщили о жертвах, однако жильцы дома утверждают, что на пожаре погибла женщина преклонного возраста.
Напомним, что пламя охватило магазин, уничтожено помещение: кадры с места ЧП
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