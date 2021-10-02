Сборную России сняли с рейса по дороге на чемпионат мира по вольной борьбе

Главного тренера сборной России по вольной борьбе Дзамболата Тедеева и четырех членов национальной команды сняли с самолета из Амстердама в Осло.

Спортсмены РФ якобы неправильно надели маски, опустив их на подбородок. Тогда сотрудники авиакомпании решили их вывести из самолета, в сети сообщается, что происходило это под аплодисменты пассажиров.

"То, что произошло, даже не знаю, как можно комментировать. Это можно назвать фирменным беззаконием. Половину сборной команды они высаживают из самолета. Говорят, вы сегодня не полетите – полетите завтра. Почему? Объяснений нет. Я думаю это заказ наших оппонентов", - говорит Тедеев.

"Это вам не Россия)))) Там правила и законы нужно соблюдать", "Смешная провокация против самих же себя", "Какие же дикие", " В Москве никто бы их не оштрафовал", " Спорт головного мозга", " Дуракам закон не писан", - пишут пользователи сети в комментариях.

Видео можно посмотреть здесь.

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