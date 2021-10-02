В Харьковской больнице от ковида скончалась 37-летняя женщина
Украинка была госпитализирована на седьмом месяце беременности, когда у нее были поражены 90% легких.
Вирус быстро прогрессировал, поэтому было принято решение сделать кесарево сечение и спасти ребенка.
После рождения младенеца направили в отдел интенсивной терапии. Врачи дают положительные прогнозы относительного его здоровья и жизни.
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А вот матери ребенка становилось хуже,несмотря на старания медиков.
В какой-то момент сатурация сильно упала и женщину пришлось интубировать. Тогда у нее уже было тотальное поражение легких.
К сожалению, сердце пациентки не выдержало и новорожденный ребенок остался без мамы.
Стоит отметить, что в Харькове опорные COVID-больницы заполнены на 90%. Зараженных коронавирусом отвозят в область. Более того, Харьков и область второй день подряд бьет антирекорды по распространению коронавируса.
Напомним, что штамм "Дельта" добрался до детей в Харьковской области: что известно на данный момент.
Как сообщала Politeka, харьковчан планируют массово проверить на иммунитет к ковиду: кто в списке.
Также Politeka писала, что ужесточение карантина на Харьковщине, появилось заявление ХОГА.