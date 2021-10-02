В Харьковской больнице от ковида скончалась 37-летняя женщина

Украинка была госпитализирована на седьмом месяце беременности, когда у нее были поражены 90% легких.

Вирус быстро прогрессировал, поэтому было принято решение сделать кесарево сечение и спасти ребенка.

После рождения младенеца направили в отдел интенсивной терапии. Врачи дают положительные прогнозы относительного его здоровья и жизни.

А вот матери ребенка становилось хуже,несмотря на старания медиков.

В какой-то момент сатурация сильно упала и женщину пришлось интубировать. Тогда у нее уже было тотальное поражение легких.

К сожалению, сердце пациентки не выдержало и новорожденный ребенок остался без мамы.

Стоит отметить, что в Харькове опорные COVID-больницы заполнены на 90%. Зараженных коронавирусом отвозят в область. Более того, Харьков и область второй день подряд бьет антирекорды по распространению коронавируса.

Напомним, что штамм "Дельта" добрался до детей в Харьковской области: что известно на данный момент.

Как сообщала Politeka, харьковчан планируют массово проверить на иммунитет к ковиду: кто в списке.

Также Politeka писала, что ужесточение карантина на Харьковщине, появилось заявление ХОГА.