Водитель сбил мальчика, выбежавшего на дорогу

Об этом рассказали в Мелитопольском РУП.

Водитель автомобиля "ВАЗ-2109" на улице Казарцева в Мелитополе наехал на малолетнего пешехода, который выбежал на дорогу.

Мальчик 2012 года рождения получил телесные повреждения и был госпитализирован в городскую больницу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286. Идет досудебное расследование.

К слову, на дороге в Одесской области автомобиль с полицейскими на скорости врезался в опору моста

По данным областного управления полиции, 32-летний водитель «Mercedes-Benz» не справился с управлением и врезался в опору моста.

В аварии пострадали водитель и трое пассажиров-сотрудников полиции, не при исполнении.

Теперь причины и обстоятельства аварии выясняют следователи.

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