Водитель сбил мальчика, выбежавшего на дорогу
Об этом рассказали в Мелитопольском РУП.
Водитель автомобиля "ВАЗ-2109" на улице Казарцева в Мелитополе наехал на малолетнего пешехода, который выбежал на дорогу.
Мальчик 2012 года рождения получил телесные повреждения и был госпитализирован в городскую больницу.
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По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286. Идет досудебное расследование.
К слову, на дороге в Одесской области автомобиль с полицейскими на скорости врезался в опору моста
По данным областного управления полиции, 32-летний водитель «Mercedes-Benz» не справился с управлением и врезался в опору моста.
В аварии пострадали водитель и трое пассажиров-сотрудников полиции, не при исполнении.
Теперь причины и обстоятельства аварии выясняют следователи.
Напомним, что люди пострадали возле ж/д вокзала, кадры: на скорости влетел в подземный переход
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