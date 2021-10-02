Ушла из жизни 20-летняя девушка из Закарпатья
Девушка боролась длительное время с тяжелой болезнью.
О трагедии сообщили на странице Рокоссовский старостинский округ в Фейсбук.
”После длительного лечения и борьбы с недугом жизнь молодой девушки оборвалась... Доброе воспоминание о приветливой и веселой девушке пусть останется в сердцах тех кто ее знал и любил... Большая благодарность всем кто принимал участие и помогал в лечении Янки...”, – говорится в сообщении.
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"Сочувствуем семье и терпению всем . Бог вам в помощь", "Боже😢😭Соболезнования родным и близким! Пусть покоится с миром", "Искренние соболезнования родным", "Сочувствую родным и близким. Царство ей небесное", - пишут украинцы в сети.
Ранее сообщалось, что водитель сбил мальчика, выбежавшего на дорогу
Об этом рассказали в Мелитопольском РУП.
Водитель автомобиля "ВАЗ-2109" на улице Казарцева в Мелитополе наехал на малолетнего пешехода, который выбежал на дорогу.
Мальчик 2012 года рождения получил телесные повреждения и был госпитализирован в городскую больницу.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286. Идет досудебное расследование.
Напомним, страшная болезнь забрала жизнь молодой украинки: осиротел маленький сын.
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