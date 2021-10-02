В Украине в два раза подорожали дрова
Так, накануне отопительного сезона ценники на дрова, по сравнению с прошлым годом выросли минимум вдвое.
"В небольших домах ставят твердотопливные котлы и переходят на брикеты. До недавнего времени такое отопление было намного выгоднее газового", – говорит глава Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко.
Из-за роста цен на дерево резко подорожали дрова.
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"На рынке реально нет дров, непонятно, чем вообще отапливаться, особенно, если районы негазифицированы, а таких в Украине все еще много", – заявила экс-директор компании ВГСМ Ирина Мацепура.
Напомним, украинцев предупредили о подорожании коммуналки с наступлением холодов.
Так как тарифы на газ полностью зависят от политики газопоставщика, и уже постепенно меняются в сторону повышения, то и стоимость отопления и горячего водоснабжения будут идти вверх.
В правительстве говорят, что уже по итогам текущего года суммы в платежках станут на 33% больше, а по мнению экспертов на все 40%.
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