Что известно сейчас

Маршрутка с пассажирами попала в аварию

Кадры опубликовали в соцсети в группе "melitopol_gram".

В маршрутке в момент аварии были пассажиры.

Автомобили получили механические повреждения.

На месте работали правоохраниели, которые определят виновника ДТП. О пострадавших на данный момент информации нет.

Ранее сообщалось, что водитель сбил мальчика, выбежавшего на дорогу

Об этом рассказали в Мелитопольском РУП.

Водитель автомобиля "ВАЗ-2109" на улице Казарцева в Мелитополе наехал на малолетнего пешехода, который выбежал на дорогу.

Мальчик 2012 года рождения получил телесные повреждения и был госпитализирован в городскую больницу.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Идет досудебное расследование.

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