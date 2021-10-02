Маршрутка с пассажирами попала в аварию
Кадры опубликовали в соцсети в группе "melitopol_gram".
В маршрутке в момент аварии были пассажиры.
Автомобили получили механические повреждения.
На месте работали правоохраниели, которые определят виновника ДТП. О пострадавших на данный момент информации нет.
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Ранее сообщалось, что водитель сбил мальчика, выбежавшего на дорогу
Об этом рассказали в Мелитопольском РУП.
Водитель автомобиля "ВАЗ-2109" на улице Казарцева в Мелитополе наехал на малолетнего пешехода, который выбежал на дорогу.
Мальчик 2012 года рождения получил телесные повреждения и был госпитализирован в городскую больницу.
По данному факту открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Идет досудебное расследование.
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