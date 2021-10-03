Самолет разбился в Милане в воскресенье, 3 октября

Небольшой самолет врезался в пустующее двухэтажное офисное здание в пригороде Милана, у парковки неподалёку от станции метро "Сан-Донато". В результате ЧП погибли восемь человек, пишет Reuters.

Прибывшие на место пожарные заявили, что из тех. кто был на борту не выжил никто. Национальностей погибших пока не сообщили.

A private plane has crashed into an empty building outside Milan leaving all 8 people onboard dead pic.twitter.com/0zUS0O0nhP — Naija (@Naija_PR) October 3, 2021

По словам официальных лиц, самолет, вылетевший из аэропорта Милана Линате, направлялся на остров Сардиния.

❗️🇮🇹 A Pilatus RS-12 plane crashed on a residential building in Milan.



Six people including pilot died on board and two on the ground, including a child.#Italy pic.twitter.com/Jt8nqt6X5z — The RAGEX (@theragex) October 3, 2021

Люди в этом районе могли услышать взрыв, когда самолет столкнулся с двухэтажным зданием, которое в то время пустовало в связи с ремонтом.

По словам очевидцев, огонь и дым поднялись в воздух, и несколько автомобилей, припаркованных вдоль улицы, загорелись, но о других жертвах не сообщалось.

⭕️ #Italy: Small plane with 6 passengers, has crashed in San Donato /Milan

pic.twitter.com/UGcUnXdjG9 — 🅻-🆃🅴🅰🅼 (@L_Team10) October 3, 2021

Напомним, ЧП во Львове: самолеты с пассажирами не долетели до места назначения, известна причина

Как сообщала Politeka, смертельное ЧП на борту самолета с россиянами: спасти не удалось, подробности трагедии

Также Politeka писала, что самолет с пассажирами разбился при вылете из столицы: первые кадры катастрофы