Самолет разбился в Милане в воскресенье, 3 октября

Небольшой самолет врезался в пустующее двухэтажное офисное здание в пригороде Милана, у парковки неподалёку от станции метро "Сан-Донато". В результате ЧП погибли восемь человек, пишет Reuters.

Прибывшие на место пожарные заявили, что из тех. кто был на борту не выжил никто. Национальностей погибших пока не сообщили.

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По словам официальных лиц, самолет, вылетевший из аэропорта Милана Линате, направлялся на остров Сардиния.

Люди в этом районе могли услышать взрыв, когда самолет столкнулся с двухэтажным зданием, которое в то время пустовало в связи с ремонтом.

По словам очевидцев, огонь и дым поднялись в воздух, и несколько автомобилей, припаркованных вдоль улицы, загорелись, но о других жертвах не сообщалось.

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