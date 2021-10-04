"Укрзалізниця" снова вляпалась в неприятную ситуацию из-за поведения проводников и пассажиров поезда

На днях Евгения Захарченко пожаловалась на то, что пьяные неадекваты угрожали ей за замечания, а проводница и даже начальник поезда не могли усмирить их.

Эту довольно неприятную историю женщина поведала на своей странице в Facebook.

По словам Евгении, она на днях ехала в 15 вагоне, купе VIII. В соседнем, IX купе, ехала супружеская пара 50+. Мужчина и женщина, несмотря на запрет, курили в тамбуре, предложив всем, кому воняет, закрыть дверь в купе, а затем открыто начали употреблять алкогольные напитки и вести матерные разговоры, несмотря на наличие в вагоне детей.

Проводница тем временем отворачивалась, когда видела эти нарушения. Причем, отворачивалась в прямом смысле - становилась спиной, когда ждала, чтобы закрыть туалет, стоя напротив открытого купе, где выше упомянутые супруги распивали алкоголь.

Пьяный пассажир подошел к женщине, после ее жалоб проводнице поезда, и начал угрожать, что она не доедет до следующей станции.

"Проводница, которая стояла в 1,5 метрах от нас, сказала, что ничего не слышала, что надо видеозапись или письменные подтверждения двух свидетелей. А жена этого пьяного тела, еле стоя на ногах, стала кричать, что они не пили, не курили, я все выдумываю", - возмутилась Евгения.

Ей пришлось звонить на горячую линию Укрзализныци. И лишь после этого, утверждает Евгения, начальник поезда стал искать возможность перевести ее в другой вагон - а именно в СВ-вагон №12.

"Единственная мораль - терпи и молчи... Картинка очень красноречива: безопасность пассажиров, хоть и входит в обязанности Укрзализныци, но на самом деле их не интересует", - резюмировала женщина.

Евгения напоследок описала и другие проблемы поезда, в котором ехала: было грязно и адски жарко, воняло сигаретами, не открывалось ни одно окно.

Напомним, Укрзализныця убрала кондиционеры в поезде: "29 часов едет по жаркому солнцу".

Как писала Politeka, поезд "Укрзализныци" остановили и атаковали, кадры последствий.

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