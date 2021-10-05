Условия в поезде "Хмельницкий - Киев" не устроили украинцев, которые указали на немало проблем в нем.

В купейном вагоне поезда "Укрзалізниця" не открывались окна, а температура внутри достигала +30 градусов.

Об этом написала пассажирка Инна Колесник в Facebook, которая воспользовалась услугами УЗ.

Интересно, что этот поезд опоздал в Киев на 50 минут. Но никто извинений не принес. Пассажирка обратилась с жалобой на горячую линию "Укрзалізниця", но там ей сказали, что она не пострадала. Хотя обращение было зафиксировано.

Когда поезд приехал оказалось, что условия в нем совершенно непригодны для людей: постель была мокрая, не открывались окна, а температура внутри достигала +30 градусов.

Остальные пассажиры сидели в куртках прямо в купе. Интересно, что практически все были "зайцами", то есть ехали без билетов. Масок ни на ком из людей не было.

"Изюминкой на тортике стало опоздание в Киеве на 50 минут. Когда сегодня я позвонила на горячую линию и спросила, как мне вернут деньги за плохой сервис и моральный ущерб, то оператор Виктория мне ответила, а за что деньги, за ущерб?! Вы же, мол, не пострадали!" - рассказала Колесник.

Напомним, Укрзализныця убрала кондиционеры в поезде: "29 часов едет по жаркому солнцу".

Как писала Politeka, поезд "Укрзализныци" остановили и атаковали, кадры последствий.

Также Politeka рассказывала, что Укрзализныця вляпалась в скандал с новым поездом, видео.