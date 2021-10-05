Условия в поезде "Хмельницкий - Киев" не устроили украинцев, которые указали на немало проблем в нем.
В купейном вагоне поезда "Укрзалізниця" не открывались окна, а температура внутри достигала +30 градусов.
Об этом написала пассажирка Инна Колесник в Facebook, которая воспользовалась услугами УЗ.
Интересно, что этот поезд опоздал в Киев на 50 минут. Но никто извинений не принес. Пассажирка обратилась с жалобой на горячую линию "Укрзалізниця", но там ей сказали, что она не пострадала. Хотя обращение было зафиксировано.
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Когда поезд приехал оказалось, что условия в нем совершенно непригодны для людей: постель была мокрая, не открывались окна, а температура внутри достигала +30 градусов.
Остальные пассажиры сидели в куртках прямо в купе. Интересно, что практически все были "зайцами", то есть ехали без билетов. Масок ни на ком из людей не было.
"Изюминкой на тортике стало опоздание в Киеве на 50 минут. Когда сегодня я позвонила на горячую линию и спросила, как мне вернут деньги за плохой сервис и моральный ущерб, то оператор Виктория мне ответила, а за что деньги, за ущерб?! Вы же, мол, не пострадали!" - рассказала Колесник.
Напомним, Укрзализныця убрала кондиционеры в поезде: "29 часов едет по жаркому солнцу".
Как писала Politeka, поезд "Укрзализныци" остановили и атаковали, кадры последствий.
Также Politeka рассказывала, что Укрзализныця вляпалась в скандал с новым поездом, видео.