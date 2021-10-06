41% польских компаний предлагают украинцам зарплаты от 55 тыс. гривен.

Украинцам активно предлагает работу соседняя страна – Польша. Объявления о вакансиях можно встретить в каждом украинском городе и в любом формате.

По данным кадрового портала grc.ua, в Украине чаще всего ищут рабочих и айтишников.

Треть польских работодателей (33%) обещают платить до 22.2 тыс. грн, еще 26% вакансий предлагают компенсацию до 44 тыс. грн. Более высокие оклады (от 55 тыс. грн) предлагают 41% компаний из Польши.

Чаще всего предлагают работу рабочим (14%); специалистам из сферы ИТ (13% всех актуальных вакансий региона); кандидатам из сферы "Производство/Сельское хозяйство" (12%); специалистам из сферы "Маркетинг, реклама, PR" (9%); кандидатам из сферы "Продажи" (7%).

Наименее востребованные специалисты в сферах спорта, фитнеса, искусства, развлечений, медиа, безопасности и бьюти-индустрии. Среди всех вакансий их насчитывается менее 0,1%.

Стоит отметить, что 2500-3000 евро (с возможностью увеличения) предлагают медсестрам из Украины в Германии. Также медсестрам украинкам предлагают работу с полным пакетом социальных гарантий и средней зарплатой 3500 евро (108 536 грн) в Норвегии.

Напомним, о повышении зарплат на тысячу гривен: в Минфине раскрыли, кому и когда ждать прибавки.

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