В Кропивницком вспыхнул скандал из-за квартиры для вдовы погибшего украинского бойца.

Женщина, которая сама воспитывает дочь, получила от городских властей однокомнатную квартиру. Правда, жить в ней невозможно – стены шатаются и могут в любой момент рухнуть.

Как выглядит жилье показали в сюжете "Суспільне Кропивницький" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Татьяна Запорожченко познакомилась со своим мужем еще в 2014 году. В том же году у них родилась дочь, а муж пошел служить пограничником в зону проведения АТО.

После года службы он вернулся домой инвалидом армии, перенес несколько операций на позвоночнике.

В 2015-м семья стала в очередь на получение жилья в Кропивницком. А через два года мужчина погиб - утонул, спасая девочку на местном водоеме.

Татьяна отметила, что ее дочь часто болеет, поэтому она вынуждена постоянно сидеть с ней, ведь некому больше за ней присмотреть.

"Дочка часто болеет, не могу устроиться на работу, потому что оставить ее не с кем, я же сирота. Получаем семь тысяч гривен пенсии мужа, половину отдаю за аренду", - рассказала Татьяна.

В этом году Запорожченко узнала, что получит от горсовета однокомнатную квартиру. Когда она пришла осмотреть квартиру на восьмом этаже многоэтажки, то была, мягко говоря, неприятно удивлена.

"Стена шатается, завалиться может в любой момент. И другая стена шатается. Если ставить новые двери, то эта конструкция рухнет", - говорит Татьяна.

Напомним, что афганские беженцы пожаловались на тяжкие условия в Одессе.

Также Politeka писала, что полицейские с представителями социальной защиты зафиксировали ужасные условия проживания пенсионерки.

Как сообщала Politeka, студенты показали "удобства" в киевском общежитии.