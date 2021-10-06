В Кропивницком вспыхнул скандал из-за квартиры для вдовы погибшего украинского бойца.
Женщина, которая сама воспитывает дочь, получила от городских властей однокомнатную квартиру. Правда, жить в ней невозможно – стены шатаются и могут в любой момент рухнуть.
Как выглядит жилье показали в сюжете "Суспільне Кропивницький" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).
Татьяна Запорожченко познакомилась со своим мужем еще в 2014 году. В том же году у них родилась дочь, а муж пошел служить пограничником в зону проведения АТО.
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После года службы он вернулся домой инвалидом армии, перенес несколько операций на позвоночнике.
В 2015-м семья стала в очередь на получение жилья в Кропивницком. А через два года мужчина погиб - утонул, спасая девочку на местном водоеме.
Татьяна отметила, что ее дочь часто болеет, поэтому она вынуждена постоянно сидеть с ней, ведь некому больше за ней присмотреть.
"Дочка часто болеет, не могу устроиться на работу, потому что оставить ее не с кем, я же сирота. Получаем семь тысяч гривен пенсии мужа, половину отдаю за аренду", - рассказала Татьяна.
В этом году Запорожченко узнала, что получит от горсовета однокомнатную квартиру. Когда она пришла осмотреть квартиру на восьмом этаже многоэтажки, то была, мягко говоря, неприятно удивлена.
"Стена шатается, завалиться может в любой момент. И другая стена шатается. Если ставить новые двери, то эта конструкция рухнет", - говорит Татьяна.
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