В Ивано-Франковской области в этом году специалисты зафиксировали нашествие мышей.

Мыши быстро размножаются и за сутки могут съесть такое количество пищи, что в полтора раза превышает их вес.

Об этом сообщили в Госпродпотребслубе Ивано-Франковской области.

Благоприятные погодные условия и наличие кормовой базы послужили причиной появления мышей в области. Они поселились на непаханых землях, пастбищах, в лесополосах, а также на полях после уборки зерновых культур и многолетних трав. Грызуны опасны тем, что могут уничтожить посевы озимых культур.

Наиболее распространенными и опасными являются обыкновенная полевка и мыши (домашняя, полевая). Средняя численность нор на полях составляет от единичных до трех жилых колоний на гектар.

Кроме того, мыши быстро размножаются и за сутки могут съесть такое количество пищи, что в полтора раза превышает их вес. В Госпродпотребслубе Ивано-Франковской области рекомендуют фермерам обработать поля и избавиться от нашествия мышей.

Если на одном гектаре площади вы найдете более 100 отверстий в норки, следует действовать немедленно.

Напомним, что в Украине обнаружили жутких существ, от которых нужно держаться на расстоянии.

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