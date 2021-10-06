В Ивано-Франковской области в этом году специалисты зафиксировали нашествие мышей.
Мыши быстро размножаются и за сутки могут съесть такое количество пищи, что в полтора раза превышает их вес.
Об этом сообщили в Госпродпотребслубе Ивано-Франковской области.
Благоприятные погодные условия и наличие кормовой базы послужили причиной появления мышей в области. Они поселились на непаханых землях, пастбищах, в лесополосах, а также на полях после уборки зерновых культур и многолетних трав. Грызуны опасны тем, что могут уничтожить посевы озимых культур.
Трагедия в семье Киркорова, отец артиста решился рассказать подробности: "Успели дать ей имя"
Сгорел за три месяца: оборвалась жизнь популярного актера, фильмы с ним стали культовыми
Ведущего шоу "Маска" Остапчука оскорбили на съемках, появились неожиданные кадры: "Хамло"
Не стало знаменитого российского актера и создателя "Бригады": коллеги поделились трагической новостью
Победителя Холостячки со Златой Огневич "разгадали" задолго до финала: "Красиво смотрятся"
Наиболее распространенными и опасными являются обыкновенная полевка и мыши (домашняя, полевая). Средняя численность нор на полях составляет от единичных до трех жилых колоний на гектар.
Кроме того, мыши быстро размножаются и за сутки могут съесть такое количество пищи, что в полтора раза превышает их вес. В Госпродпотребслубе Ивано-Франковской области рекомендуют фермерам обработать поля и избавиться от нашествия мышей.
Если на одном гектаре площади вы найдете более 100 отверстий в норки, следует действовать немедленно.
Напомним, что в Украине обнаружили жутких существ, от которых нужно держаться на расстоянии.
Как сообщала Politeka, Днепропетровщину облюбовали опасные существа, есть жертвы.
Также Politeka писала, что жители Днепропетровщины напуганы нашествием сколопендр, кадры.