Случалось ли в этой квартире что-то похожее раньше пока еще неизвестно.

В Днепре на улице Кожемяки 4 октября произошел пожар, который устроила 46-летняя женщина. Она вела себя агрессивно и подожгла деньги – 50 тысяч гривен и 1,5 тысячи долларов.

Детали сообщает портал "Информатор".

В полицию обратилась сестра женщины, которая вела себя агрессивно. Когда патрульные прибыли, заметили сильное задымление на 8 этаже многоэтажки.

В доме также находился маленький ребенок и муж женщины, который пытался ее успокоить. По словам правоохранителей, по всему дому была разбита и разбросана мебель, а также посуда. Кроме этого, заметили открытый огонь посреди комнаты: внутри горели 50 тысяч гривен и 1,5 тысячи долларов.

Впоследствии стало известно, что женщина устроила поджог по приказу "голосов", которые звучали в голове.

На место происшествия представители полиции вызвали медиков, которые госпитализировали женщину в ближайшую больницу, а ее маленького ребенка забрала к себе ее сестра.

Случалось ли в этой квартире что–то похожее пока неизвестно. Причины поступка будет выяснять полиция.

Напомним, что пожар вспыхнул в частном доме в Харькове.

Также Politeka сообщала, масштабный пожар разгорелся в офисном центре.