В одном из киевских ТРЦ 5 октября ночью произошел конфликт между сотрудниками охраны и двумя парнями, выходившими на эскалатор из "Сильпо".

Как рассказал отец одного из парней, охранники избили двоих молодых людей, а одному их них сломали ребра.

Об этом Юрий Радий написал на странице в Facebook и изложил свою версию произошедшего в тот вечер.

Юрий утверждает, что у парней возник спор на ровном месте. После словесной перепалки началась потасовка, после чего подбежали еще несколько охранников, скрутили юношей и завели в комнату охраны.

"Вместо того чтобы передать ребят в руки правоохранительных органов решили поиграть в спецагентов и били моего сына, пока он не потерял сознание, его другу досталось значительно больше, у него сломаны ребра", - добавил мужчина.

Отец уверяет, что их держали в плену и пытали около 2-х часов. Когда его сын пришел в себя, охранник с ножом у его головы угрожал ему вырезать глаза. Потом парням приказали не сообщать в полицию, иначе их убьют.

Как сообщил портал РБК в Украине, в комментариях одна из пользователей написала, что отец парня Юрий Радий ей в переписке сообщил, что молодой человек сам напал первым на охранника. К тому же случаи агрессии у него уже бывали.

В ТРЦ сообщили, что все произошло в 06.30 утра в супермаркете "Сильпо", а не ночью, как уверяет отец пострадавшего парня. Двое парней 20 лет были в состоянии алкогольного опьянения и вели себя достаточно нахально.

Охранник сделал им замечание, на что сын Юрия Рудого отреагировал агрессивно - он ударил кулаком в голову сотрудника охраны.

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