Ученые дали прогноз сильнейших магнитных бурь на октябрь, первый пик мощной магнитной бури обрушится на Землю в самом начале второго месяца осени.

Магнитные бури могут длиться от нескольких часов до нескольких дней, а также могут иметь разную интенсивность.

Politeka.net расскажет, когда ждать "красной" магнитной бури и как от нее уберечься.

Серьезная магнитная буря наступит на выходные 10 октября. Достаточно мощный и продолжительный геомагнитный всплеск приходится на последнюю декаду месяца. В период с 18 по 26 октября будет штормить, а пик этой бури выпадает на 19, 24 и 25 числа.

Распространенным симптомом каждой магнитной бури является головная боль. Многие люди во время излишней солнечной активности ощущают тошноту, слабость, учащенное сердцебиение и повышение давления. Магнитная буря способна вызвать обострение хронических заболеваний, а также инсульт и инфаркт.



Зная заранее прогноз магнитных бурь, метеозависимые люди смогут обезопасить себя от негативного воздействия Солнца и быть готовыми к возможному ухудшению самочувствия в период геомагнитных возмущений.

В неблагоприятные дни лучше всего забыть о физическом труде, длительном времяпровождении за смартфоном или компьютером, а также о вождении автомобиля.

Напомним, магнитные бури "всколыхнут" Украину.

Также Politeka писала, что самые мощные и опасные магнитные бури ожидаются в сентябре.