Ученые дали прогноз сильнейших магнитных бурь на октябрь, первый пик мощной магнитной бури обрушится на Землю в самом начале второго месяца осени.
Магнитные бури могут длиться от нескольких часов до нескольких дней, а также могут иметь разную интенсивность.
Politeka.net расскажет, когда ждать "красной" магнитной бури и как от нее уберечься.
Серьезная магнитная буря наступит на выходные 10 октября. Достаточно мощный и продолжительный геомагнитный всплеск приходится на последнюю декаду месяца. В период с 18 по 26 октября будет штормить, а пик этой бури выпадает на 19, 24 и 25 числа.
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Распространенным симптомом каждой магнитной бури является головная боль. Многие люди во время излишней солнечной активности ощущают тошноту, слабость, учащенное сердцебиение и повышение давления. Магнитная буря способна вызвать обострение хронических заболеваний, а также инсульт и инфаркт.
Зная заранее прогноз магнитных бурь, метеозависимые люди смогут обезопасить себя от негативного воздействия Солнца и быть готовыми к возможному ухудшению самочувствия в период геомагнитных возмущений.
В неблагоприятные дни лучше всего забыть о физическом труде, длительном времяпровождении за смартфоном или компьютером, а также о вождении автомобиля.
Напомним, магнитные бури "всколыхнут" Украину.
Также Politeka писала, что самые мощные и опасные магнитные бури ожидаются в сентябре.