В Украине зафиксировали более 16 тысяч новых случаев COVID-19 - побит антирекорд шести месяцев.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

В Украине за 7 октября зафиксировано 16 362 новых подтвержденных случаев ковида - из них детей - 1553, медработников - 431.

Кроме того известно, что побит рекорд шестимесячной давности, когда 22 апреля были зафиксированы 16 235 новых случаев, госпитализированы - 3526 человек, летальных случаев - 241, выздоровели - 4720 человек.

Хуже всего ситуация с вирусом зарегистрирована в Одесской (1418), Днепропетровской (1345), Львовской (1237), Харьковской (1025) и Донецкой (949) областях.

Ранее сообщалось, что в Харькове приняли решение об усилении карантина - заместитель городского головы Харькова по вопросам здравоохранения Светлана Горбунова-Рубан сделала заявление.

По словам чиновницы, основные ограничения будут касаться кинотеатров, театров и всех заведений, где собирается большое количество людей.

Обязательным условием пребывания там - сертификат о вакцинации.

"Ограничения касаются заведений, в которых бывают харьковчане: театры, кинотеатры, заведения массового пребывания людей. Мы просим о 50-процентной заполненности. И ставим условия сотрудниками этих заведений — они должны быть полностью вакцинированы", — заявила Горбунова-Рубан.

Работники таких учреждений должны проверять COVID-сертификацию.

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