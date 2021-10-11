Американские ученые открыли астероид 2021 SM3 только в этом году - было исследовано, что 15 октября он приблизится намного ближе Венеры и Марса.

К Земле приближается астероид 2021 SM3, диаметр которого составляет порядка 160 метров, что на 20% больше египетской пирамиды Хеопса.

Об этом сообщает Newsweek.

15 октября, небесное тело пролетит мимо нашей планеты на достаточно близком расстоянии.

Популярные статьи сейчас

Муж Пугачевой Галкин похвастался сыном, который растет его копией: «Совсем взрослый уже»

Полякова, Никитюк и другие звезды весело поздравили "маму" Верки Сердючки с днем рождения: "Наша золотая"

Горбунов в одних плавках показал, как нужно выглядеть в 51 год: "А море-море"

Авария в Польше унесла жизни молодых украинцев: "Дружили давно и были неразлучными"

Ксения Собчак попала в масштабное ДТП: что известно о жертвах и кадры с места
Показать еще

В NASA заявили, что максимальное расстояние, на которое астероид приблизится к Земле - 3 миллиона километров. Это значительно меньше, чем до любой планеты Солнечной системы, но, в 7,5 раз больше расстояния до Луны.

2021 SM3 классифицируется экспертами NASA как объект, сближающийся с Землей. Это астероиды или кометы, которые находятся на расстоянии около 190 миллионов километров от Земли и не представляют угрозы.

погода осень

SM3 2021 года будет не единственным астероидом, пролетящим мимо Земли в преддверии Хэллоуина. Издание уточняет, что 20 октября 230-метровый астероид 1996 VB3 пролетит мимо нашей планеты на еще меньшем расстоянии к нашей планете. Небесное тело промчится со скоростью 2 млн км от Земли.

Напомним, что к Земле приближается огромный астероид.

Как сообщала Politeka, NASA предупредило о приближении к Земле астероида диаметром от 88 до 200 м.

Также Politeka писала, что NASA подготовили первый отчет по погодным условиям в марсианском кратере Эзеро.