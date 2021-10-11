Американские ученые открыли астероид 2021 SM3 только в этом году - было исследовано, что 15 октября он приблизится намного ближе Венеры и Марса.
К Земле приближается астероид 2021 SM3, диаметр которого составляет порядка 160 метров, что на 20% больше египетской пирамиды Хеопса.
Об этом сообщает Newsweek.
15 октября, небесное тело пролетит мимо нашей планеты на достаточно близком расстоянии.
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В NASA заявили, что максимальное расстояние, на которое астероид приблизится к Земле - 3 миллиона километров. Это значительно меньше, чем до любой планеты Солнечной системы, но, в 7,5 раз больше расстояния до Луны.
2021 SM3 классифицируется экспертами NASA как объект, сближающийся с Землей. Это астероиды или кометы, которые находятся на расстоянии около 190 миллионов километров от Земли и не представляют угрозы.
SM3 2021 года будет не единственным астероидом, пролетящим мимо Земли в преддверии Хэллоуина. Издание уточняет, что 20 октября 230-метровый астероид 1996 VB3 пролетит мимо нашей планеты на еще меньшем расстоянии к нашей планете. Небесное тело промчится со скоростью 2 млн км от Земли.
Напомним, что к Земле приближается огромный астероид.
Как сообщала Politeka, NASA предупредило о приближении к Земле астероида диаметром от 88 до 200 м.
Также Politeka писала, что NASA подготовили первый отчет по погодным условиям в марсианском кратере Эзеро.