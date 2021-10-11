В Киеве представители разных видов спорта подтверждают свои достижения на Национальном уровне - бердянец Владимир Моисей войдет в Национальный реестр рекордов Украины.
Мероприятие проходило 10 октября в НСК "Олимпийский" при участии известных спортсменов Украины Виталия Кличко, Василия Вирастюка, Сергея Конюшка, сообщает ТСН.
Так, поднять 260 килограмм одной рукой и установить рекорд Украины смог 33-летний Владимир Моисей из Бердянска.
Несмотря на то, что он потерял руку два года назад в аварии, спорт не оставил. Владимир Моисей продолжает тренироваться сам, участвует в соревнованиях и тренирует детей с особыми потребностями.
Муж Пугачевой Галкин похвастался сыном, который растет его копией: «Совсем взрослый уже»
"Главное Джамалу и Власову оставить": украинцы взбунтовались после "несправедливого" решения судей "Танці з зірками"
Ксения Собчак попала в масштабное ДТП: что известно о жертвах и кадры с места
Самолет с россиянами на борту рухнул, осталась лишь груда металла: первые детали и фото
Жизнь российского актера трагически оборвалась на глазах у зрителей: подробности несчастного случая
Штангу в 260 килограмм Владимир поднял с помощью лямки через плечо.
Рекорд посвятил семье и в то же время говорит, хотел поддержать каждого, кто падает духом после трагических ситуаций. Вместе с ним его победе радовались жена и дочь.
"Рекорд установлен. Спасибо Богу за силы. Спасибо семье за терпение. Спасибо друзьям за веру", - написал Владимир в сети.
Напомним, 97-летний украинец стал лучшим теннисистом и побил рекорд.
Как сообщала Politeka, 37-летняя женщина родила сразу 10 детей и побила рекорд.
Также Politeka писала, что украинец вживил себе под кожу уже 8-й чип и побил рекорд.