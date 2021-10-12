В Киевской области мужчина в камуфляже открыл огонь по семье с ребенком - известно о раненных.

На видео, которое появилось в сети видно, как мужчина, женщина и их дочь садятся в машину. В какой-то момент появляется мужчина в камуфляже и начинает стрелять в водителя.

Сейчас полиция ищет стрелявшего злоумышленника.

"Неизвестный мужчина в камуфляже совершил выстрелы в направлении 27-летнего молодого человека, который вместе с 28-летней женой садился в машину. Мужчина ранен в ногу, поврежден автомобиль", - говорится в сообщении полиции.

Момент расстрела попал на видео.

К слову, недавно в киевском ресторане произошла стрельба

В помещении находились люди, в том числе женщины и дети.

Известно об одном пострадавшие в результате стрельбы.

По предварительным данным, пострадавший сохраняет молчание, кроме того заявление о нанесении телесных повреждений мужчина не написал.

Также известно, что стрелявшего мужчину задержали.

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