Украинский телеведущий Игорь Кондратюк потребовал запретить концерты артистов из России в нашей стране.

Предложение опубликовано на сайте президента и набрало достаточное количество голосов.

Кондратюк опубликовал предложение к украинскому президенту, которое поддержало уже 25,7 тысячи фолловеров из двадцати пяти тысяч необходимых.

Теперь эту петицию должен рассмотреть президент Украины Владимир Зеленский.

"Я уверен, что граждане страны-агрессора, работающих в сфере развлечений - артисты / артистки, актеры / актрисы на самом деле не несут никакой культуры. Поскольку представители агрессора, которые промолчали и тем самым - поддержали - оккупацию Крыма и решения России", - заявил Игорь Кондратюк.

Ранее Игорь Кондратюк эмоционально прокомментировал возвращение Ани Лорак на украинскую сцену и ее высказывания о работе в России.

Оь этом он сообщил своей странице в Фейсбук .

«Каролина - яркая иллюстрация талантливой, яркой, магнетической даже девушки-артистки, в которой, простите, мало мозгов. Это иначе называется», - возмутился ведущий.

Он добавил, что государство в условиях войны со страной-агрессором должно было бы называть вещи своими именами и «урезать гражданские права» «коллаборационистов».

Ранее Politeka писала, что Кондратюк поставил на место "пострадавшую от травли в Украине" Ани Лорак: "Мало мозгов".

Напомним, что Кондратюк требует запретить выступления звезд РФ в Украине: "это дико и бесчестно".

A еще Politeka сообщала, что Кондратюк неожиданно попрощался с украинцами, шоу больше не будет: "Всем спасибо".