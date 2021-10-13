Сначала школьники из Вишневого под Киевом гордились своим поступком, но впоследствии двое из них опубликовали извинения - говорят, что обидеть никого не хотели.
Под Киевом школьники спели гимн России и опубликовали видео в Сети. Его можно посмотреть по ссылке, сообщает Telegram-канал "Катарсис".
Подростки учатся в одной из школ Вишневого Киевской области. Сначала школьники очень гордились своим поступком, но его увидели другие пользователи и возмутились. Потому кадры, на которых они исполняют гимн страны-агрессора, из соцсетей они поспешили удалить.
В сети комментаторы писали: "Стыдно за таких", "Нужно штрафы родителям огромные давать, тогда животные поймут", "Их юношеский максимализм создает такие ситуации на тему "ха-ха мы пашутили"".
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Двое из школьников позже опубликовали извинения. Говорят, что обидеть никого не хотели. Мол, на своих ошибках учатся и подобных выходок больше не допустят. Парень даже готов был "стать на колени", чтобы его простили.
"Я хочу извиниться, я никого не хотела задеть. Я учусь на своих ошибках. Слава Украине", - сказала на видео одна из школьниц.
Напомним, что власти Львова разместили карту Украины с "отрезанным" Крымом и оправдались за ляп.
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Также Politeka писала, что студентки из Сум "прославились" в сети, им пришлось извиняться.