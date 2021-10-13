Украинка свела счеты с жизнью после продажи жилья по неадекватно низкой цене - деньги от сделки родственники так и не обнаружили.
Дочь покойной высказала предположение, что в смерти ее матери виноваты "черные риэлторы", сообщает Первый региональный.
Женщина продала квартиру в разы ниже рыночной стоимости - из ее близких никто не знал о сделке.
Дочь покойной заявила, что на договоре купли-продажи стоит подпись, которая не принадлежит ее матери.
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Кроме того, узел на веревке был слишком сложным, чтобы она сама могла его завязать.
В результатах экспертизы указан рост, который не соответствует росту умершей.
Также в документе описаны органы, которые пенсионерке удалили несколько лет назад.
Ранее сообщалось, что в Харькове женщина скончалась после отравления грибами - ее госпитализировали пять дней назад.
В областном лабораторном центре Минздрава Украины сообщили, что пенсионерка сварила, а затем зажарила собранные дикорастущие грибы.
Симптомы отравления у нее проявились через шесть часов после еды.
Стоит отметить, что сейчас в больнице в тяжелом состоянии находится еще один отравленный грибами пациент– житель Чугуевского района Харьковской области.
К слову, что вор открыл охоту на пассажиров киевской маршрутки и пожалел.
Как сообщала Politeka, на железнодорожном вокзале мужчина задремал пока ждал электричку, а когда проснулся, то оказалось, что у него похитили деньги.
Также Politeka писала, что в одном из супермаркетов в Киевском районе 24-летний грабитель, пока никто не видел похитил закрепленный на стене телевизор.