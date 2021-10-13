Украинка свела счеты с жизнью после продажи жилья по неадекватно низкой цене - деньги от сделки родственники так и не обнаружили.

Дочь покойной высказала предположение, что в смерти ее матери виноваты "черные риэлторы", сообщает Первый региональный.

Женщина продала квартиру в разы ниже рыночной стоимости - из ее близких никто не знал о сделке.

Дочь покойной заявила, что на договоре купли-продажи стоит подпись, которая не принадлежит ее матери.

Кроме того, узел на веревке был слишком сложным, чтобы она сама могла его завязать.

В результатах экспертизы указан рост, который не соответствует росту умершей.

Также в документе описаны органы, которые пенсионерке удалили несколько лет назад.

Ранее сообщалось, что в Харькове женщина скончалась после отравления грибами - ее госпитализировали пять дней назад.