Военный корабль в результате ухудшения погоды получил повреждения во время выполнении задач в Черном море.

Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВС Украины.

Так, на борту украинского военного корабля из-за ухудшения погоды возникла аварийная ситуация - корабль получил повреждения.

"После оценки обстановки, было принято решение о постановке корабля на якорь с целью обеспечения проведения мероприятий по борьбе за живучесть", - говорится в сообщении.

Начата спасательная операция, информации о пострадавших на данный момент нет.

Ранее сообщалось, что ледокол, который купили за 5 миллионов долларов, прибыл в порт Одессы.

5 октября ледокол James Clark Ross зашел в морской порт и пришвартовался к 19-му причалу.

Как сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки, ледокол купили для осуществления антарктических миссий.

Судну примерно 30 лет. Цена ледокола - чуть больше 5 миллионов долларов.

Приобретя этот ледокол, Украина возвращается в клуб государств с развитой инфраструктурой научных исследований мирового океана и полярных широт.

Напомним, что морской спецназ провел "зачистку" корабля в порту Одессы: кадры

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