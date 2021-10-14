В автомобиле скорой помощи умер гражданин Италии - ему отказали в госпитализации.
В Черновицкой области 72-летний мужчина впал в диабетическую кому и родственники немедленно вызвали скорую, которая повезла пациента к Сторожинецкой больницы, сообщает ТСН.
Однако, там сказали, что помочь не могут, ведь заведение ковидное и реанимация заполнена.
Медики отправились за 25 километров в областную больницу, там больного направили в другое медучреждение из-за пандемии.
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Мужчину в крайне тяжелом состоянии два часа возили по больницам - умер по дороге в третью клинику.
Сейчас выясняется, кто виноват в смерти иностранца.
Ранее сообщалось, что в больницах Харькова катастрофически не хватает медработников.
Известно, что сейчас в больницах и поликлиниках города работает около 14 019 человек.
По сравнению с 2019 годом количество медработников сократилось на 223. Больше всего не хватает медсестер. За два года уволились 796 человек. Уходят из больниц и поликлиник и врачи, по сравнению с 2019 годом их стало на 655 меньше.
Заместитель главы ХОГА Светлана Горбунова-Рубан заявила, что массовое увольнение врачей связано в том числе и с уровнем оплаты их труда.
"Тарифы на медуслуги рассчитаны необъективно и не отвечают реальным потребностям", — заявила она.
Напомним, что пенсионерка избила ребенка за то, что игрался не в своем дворе
Как сообщала Politeka, студент с битой в руке атаковал водителя скорой помощи
Также Politeka писала, что на Харьковщине неадекват набросился с кулаками на уличного манекена