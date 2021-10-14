Ко Дню защитников и защитниц Украины, который отмечается, 14 октября, военнослужащие ВСУ получат денежную премию, однако есть некоторые исключения

Соответствующее распоряжение подписал министр обороны Украины Андрей Таран, сообщает «АрмияInform».

Документ предусматривает, что премии получат военные, которые «не имеют не снятых дисциплинарных взысканий (кроме военнослужащих срочной военной службы и курсантов из числа граждан, не проходивших военную службу). Таким военным дадут по 2500 гривен.

Также отмечается, что украинский парламент принял в целом проект закона о внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2021». Среди прочего он предусматривает увеличение расходов Минобороны по фонду денежного обеспечения для покрытия задолженности по одноразовым дополнительным видам денежного обеспечения военнослужащих.

Чтобы средства начали выделять, документ должен подписать президент.

Отметим, ранее сообщалось, что к Уполномоченному ВРУ по правам человека поступают обращения военнослужащих ВСУ по задолженности выплат денежного обеспечения и других видов денежной помощи. Задолженность Минобороны из обязательных выплат военнослужащим составляет 1 млрд 465,8 млн гривен.

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