В Винницкой области на Покрову под храмом подрались сторонники УПЦ и ПЦУ - появились подробности.
Так, сегодня, 14 октября, в праздник Покровы пресвятой Богородицы, собрались верующие Украинской православной церкви (УПЦ) на молитву.
На видео, которое появилось в сети запечатлены столкновения верующих УПЦ и якобы представителей ПЦУ.
При этом сотрудники полиции не пытались прекратить конфликт.
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Судя по видео, полиция не стала выводить "провокаторів" из толпы.
"Люди, не храмы главное! Главное то, что увас в головах! Власти выгодны ваши противостояния! Вспомните, когда-то была одна малюсенькая церквушка. И все мирно,торжественно поклонялись Господу! Сейчас все напоказ! Каждая улица требует свою церковь! Вы посмотрите,с какой злостью,ненавистью штурмуют церкви? Опомнитесь, люди! Бог должен быть в сердце, а не в каменных муравьях церквей!", - пишут украинцы в сети.
Напомним, о Покрове Пресвятой Богородицы: самый строгий запрет, что может принести несчастье на целый год.
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