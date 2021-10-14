Как стало известно, на побережье города Йеппун, который находится на востоке штата Квинсленд в США было найдено загадочное коричневое существо.

Снимок был опубликован в Facebook-группе Australian Native Animals. На фотографии запечатлено коричневое желеобразное безформенное существо.

На снимке видно лежащее на берегу океана желеобразное существо коричневого цвета, чем-то, по мнению нескольких комментаторов, напоминающее печень.

Сообщается, что фото опубликовала подруга девушки, которая его сделала. Люди в Сети начали делать свои предположения по поводу того, чем оно может являться.

Несколько пользователей предположили, что это Crambione mastigophora, которую иначе называют томатной медузой. Эти существа не ядовиты для человека, однако крайне дурно пахнут. Однако для томатной медузы найденное существо оказалось слишком темным.

Еще кто-то предположил, что это может быть "дьявольский кошелек", или оболочка яйцевой капсулы акулы. Многие акулы являются яйцеживородящими: они не откладывают яйца или икру, а вынашивают их внутри себя. Детеныши покидают яйцевую оболочку еще в теле матери и после этого рождаются.

Напомним, что в Украине обнаружили жутких существ, от которых нужно держаться на расстоянии.

Как сообщала Politeka, Днепропетровщину облюбовали опасные существа, есть жертвы.

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