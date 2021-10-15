В Украине с 21 октября поездки по межобластным маршрутам будут доступны только для вакцинированных пассажиров.
По решению правительства, в Украине будут введены определенные ограничения для пассажирских перевозок между областями, пишет ТСН.
"Когда мы будем пренебрегать вакцинацией, то госпитализации будут расти, а это повод объявлять "красный" уровень эпидопасности", - говорит глава МОЗ Виктор Ляшко.
Межобластные перевозки с 21 октября будут доступны для пассажиров только после предъявления международного, внутреннего сертификата или иностранного сертификата, подтверждающего вакцинацию от ковида.
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Если же такой сертификат отсутствует, Ляшко предлагает сделать отрицательный ПЦР-тест, который будет действовать в течение 72 часов.
Ранее сообщалось, что в метро начали ловить нарушителей карантина.
В Харькове поезда даже останавливали на несколько минут.
В вагоны заходит полиция и каждого пассажира заставляет надевать и поправлять маски.
В киевском метро также начали "отлавливать" нарушителей карантина - из вагона даже выгнали пассажирку без маски.
Так, в киевской подземке из вагона выгнали наглую девушку-подростка, которая не хотела надевать маску.
Работник метрополитена сначала сделал ей замечание, а потом попытался заставить ее выйти из вагона.
В итоге, девушку выгнали из метро на глазах у других пассажиров.
Напомним, харьковчане требуют изменений в метро, обращение к власти: "просим установить..."
Как сообщала Politeka ранее, пассажиры устроили драку в киевском метро, видео: все из-за маски
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