В Украине с 21 октября поездки по межобластным маршрутам будут доступны только для вакцинированных пассажиров.

По решению правительства, в Украине будут введены определенные ограничения для пассажирских перевозок между областями, пишет ТСН.

"Когда мы будем пренебрегать вакцинацией, то госпитализации будут расти, а это повод объявлять "красный" уровень эпидопасности", - говорит глава МОЗ Виктор Ляшко.



Межобластные перевозки с 21 октября будут доступны для пассажиров только после предъявления международного, внутреннего сертификата или иностранного сертификата, подтверждающего вакцинацию от ковида.

Если же такой сертификат отсутствует, Ляшко предлагает сделать отрицательный ПЦР-тест, который будет действовать в течение 72 часов.

Ранее сообщалось, что в метро начали ловить нарушителей карантина.

В Харькове поезда даже останавливали на несколько минут.

В вагоны заходит полиция и каждого пассажира заставляет надевать и поправлять маски.

В киевском метро также начали "отлавливать" нарушителей карантина - из вагона даже выгнали пассажирку без маски.

Так, в киевской подземке из вагона выгнали наглую девушку-подростка, которая не хотела надевать маску.

Работник метрополитена сначала сделал ей замечание, а потом попытался заставить ее выйти из вагона.

В итоге, девушку выгнали из метро на глазах у других пассажиров.

Напомним, харьковчане требуют изменений в метро, обращение к власти: "просим установить..."

Как сообщала Politeka ранее, пассажиры устроили драку в киевском метро, видео: все из-за маски

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