Возмущенный украинец показал обед, которым кормят его сына в школе - такой едой явно сыт не будешь.

Фотографии появились в телеграм-канале "Народный Ревизор".

Автор жалобы заявил, что от такого легкого супа, каши, пряника и чая у ребенка точно не появится энергия для обучения.

Украинцы отмечают, что таким меню кормить детей должно быть стыдно.

"Еще один родитель "похвастался" сытными обедами своего сына в школе. Мужчина негодует по поводу того, что дети в школе должны получать энергию от "супчика, кашки, пряничка и чайка". Пользователи в сети присоединились к критике школы за такое меню, отметив, что в наше время экономить на детях должно быть стыдно", - говорится в сообщении.

"А может быть все зависит от повара,который приготовил такие неаппетитные блюда,ведь и супчик и каша могут быть очень вкусными за тоже деньги,если приготовит хороший повар,а в конце дня проверить сумки у поваров", А сколько родители в этой школе платят за обед интересно знать может там такая плата что на сытнее и не получается", "Ребенка надо кормить дома, а не в школе. Дома ребенок должен позавтракать, а в школе перекус. Все остальное ребенок имеет есть дома", " На фото каша и два кусочка мяса!!! Если это , папа сфоткал, то это нормальная еда, плюс на первое лёгкий суп! Что не так? Школа не ресторан!", - пишут украинцы.

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